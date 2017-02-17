Trump, ısrarcı: Yeni bir göçmen kararnamesi haftaya ilan edilecek!

ABD Başkanı Donald Trump, nüfuslarının büyük kısmı Müslüman yedi ülkeye yönelik koyduğu, daha sonra mahkemelerin askıya aldığı tartışmalı seyahat yasağı konusunda haftaya yeni bir başkanlık emri yayınlayacağını belirtti.

Flynn'in istifası

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, kendisinin ve yönetimindeki bazı isimlerin Rusya'yla temas veya bağlantısı olduğu iddialarını redddetti.

Trump, "Benim Rusya'yla bir işim yok. Orada bir anlaşmam yok. Hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı, Rusya'ya yönelik ambargoları bir Rus diplomatla konuştuğunun ortaya çıkmasının ardından istifasını istediği Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de, Rusya'yla temas kurarak "sadece görevini yaptığını" belirtti.

Trump görüşmenin detayları konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e dürüst davranmadığı için Flynn'in istifasını istediğini belirtti.

Ancak Trump, "Bu görüşmeyi yapmasını ben istemedim. Ama isteyebilirdim de, çünkü bu onun işi" dedi.

ABD Başkanı, her iki ülke de nükleer güç olduğundan, ülkesinin Rusya'yla uzlaşmasının iyi olacağını kaydetti.

Trump "Biz çok güçlü bir nükleer ülkeyiz. Onlar da öyle. Nükleer felaket hiç bir şeye benzemez" diye konuştu.

'Enkaz devraldım'

Beyaz Saray'daki ilk haftalarında yaptıklarını savunmak için neredeyse bir saat süren bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "enkaz devraldığını" savundu ve medyaya da yüklendi.

Trump, salondaki muhabirlere yalancılıklarının, artık kontrolden çıktığını söyledi.

Yönetiminde kaos yaşandığı suçlamalarını da reddeden ABD Başkanı, "Bu yönetim hassas bir şekilde ayarlanmış bir makine gibi işliyor" dedi.