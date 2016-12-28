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BBC Türkçe

Trump: İsrail'in hor görülmesine izin veremeyiz

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı çıkan BM Güvenlik Konseyi kararını eleştirdi

28 Aralık 2016 21:58

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump Twitter üzerinden attığı mesajla İsrail'e destek verdi ve Obama yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Trump Twitter mesajında "İsrail'e saygısızca davranılmasına ve hor görülmesine izin veremeyiz. ABD'de büyük dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı İran'la yapılan berbat anlaşmaydı. Şimdi ise şu BM meselesi. Güçlü ol İsrail, 20 Ocak hızla yaklaşıyor" dedi.

Trump 20 Ocak'ta başkanlık yemini ederek göreve başlayacak.

Trump'ın açıklamaları ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'in yerleşim faaliyetlerine yönelik konuşması öncesinde geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen hafta İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirmişti.

ABD çekimser

ABD oylamada kararı veto etmek yerine ilk defa çekimser kaldı.

İsrail ise Kerry'nin Ortadoğu barışı konusunda yapacağı konuşma öncesinde Doğu Kudüs'te İsrailliler için yüzlerce konut için yapılacak bugünkü oylamayı erteledi.

İsrial BM Güvenlik Konseyi kararının ardından bu kararın şartlarına uymayacağı açıklamasını yapmıştı.

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