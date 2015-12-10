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Dünya
Deutsche Welle

Trump İsrail'e gitmiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dahi açıklamalarına eleştiri getirdiği Cumhuriyetçi partinin başkan aday adaylarından Donald Trump, İsrail gezisini iptal etti.

10 Aralık 2015 18:06


Müslümanlara ilişkin açıklamasıyla tepki çeken ABD'de Cumhuriyetçi partinin başkan aday adaylarından Donald Trump, İsrail seyahatini iptal ettiğini açıkladı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini gelecek bir tarihe, ABD başkanı olduğu döneme ertelediğini belirtti.

Donald Trump, Perşembe günü verdiği röportajda, İsrail seyahatiyle Netanyahu'yu baskı altına almak istemediğini ifade etti. Trump, son dönem yaptığı açıklamalarla dünya genelinde tepki topluyor. Trump son olarak iki gün önce Müslümanlara yönelik açıklamalar yaparak, yoğun eleştiri almıştı.

Trump, Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanmasına yönelik bir çağrı yapmıştı. Trump'a, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da eleştiri geldi. Netanyahu, İsrail devletinin tüm dinlere saygılı olduğunu ve tüm vatandaşların haklarının korunduğuna dikkat çekti.

ABD başkan adaylarının İsrail ziyaretleri, ülkedeki seçim kampanyaları içinde yer alıyor. Trump, 28 Aralık tarihinde İsrail'i ziyaret etmeyi planlıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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