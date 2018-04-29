Trump İsrail'de: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmemeli

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı seyahatinde Suudi Arabistan'ın ardından gittiği İsrail'de İran'ı eleştiren açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran teröristleri ve milisleri fonlamayı, eğitmeyi ve onlara ekipman vermeyi bir an önce bırakmalı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmemeli" diye konuştu.

Bugün vardığı Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in karşıladığı Donald Trump'ın İsrail ve Filistin'de iki gün geçirmesi bekleniyor.

Ülkeye vardıktan sonra kısa bir açıklama yapan Trump, İsrail ve Filistin arasında kalıcı bir barış anlaşması görmek istediğini söyledi.

Başkan Trump dünyada en iyi pazarlık yürüten kişi olduğuna ve İsrail ile Filistin arasında barışı sağlamanın dünyadaki en büyük pazarlık olacağına inanıyor.

Trump, başkanlık kampanyası boyunca İsrail'in sağcı hükümeti ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile uyuşan görüşler dile getiriyordu. Bunlara işgal altındaki topraklara inşa edilen Yahudi yerleşimlerini desteklemek de dahildi.

Fakat Trump göreve başladıktan sonra söylemlerini daha ince kurmaya başladı. Bu durum, kendilerinden bazı konularda taviz istenebileceğini düşünmeye başlayan İsrail'deki sağcıları endişelendirdi.

Filistin ve İsrail arasrındaki barış görüşmelerinin 20 yıldır başarısızlığa uğraması, iki ülkenin arasında bir anlaşma sağlanmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

İki taraftan da insanlar Donald Trump ziyareti süresince ne derse desin, ülkedeki durumun iyileşmesi yönünde bir değişim olmayacağını düşünüyor.

ABD Başkanı, "Son günlerdeki seyahatlerimde umutlanmak için yeni nedenler buldum. Bölgeye barış, güvenlik ve istikrar getirmek için önümüzde sıra dışı bir fırsat var. Son dönemde İran'ın yaptıkları Orta Doğu'daki pek çok kesimi İsrail'e yakınlaştırdı" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'a, "Bölgemize gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretiniz barış yolunda bir kilometre taşı olmasını umuyorum" sözleriyle yanıt verdi.