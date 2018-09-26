Trump, İsrail ile Filistin hakkındaki hayalini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından " İsrail ve Filistin kabul ederse iki devletli çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, görüşmenin ardından Trump, "Barış planı güzel bir şekilde ilerliyor, ancak herhangi bir barış anlaşması zaman alacak. İsrail karşı taraf için de güzel bir şey yapmalı. Başkanlığımın ilk dönemimde bunu başarmak benim hayalim. Filistinlilerin de masaya geri dönmek istediklerini düşünüyorum. Taraflar da kabul ederse iki devletli bir çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum" açıklamalarında bulundu.