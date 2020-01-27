Trump: İsrail ile Filistin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı İsrail-Filistin barış planını salı günü açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı görüşmeden önce Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin tek taraflı Orta Doğu planını yarın açıklayacağını söyledi.

Trump, "Yarın öğlen 12.00'de (TSİ 20.00) planı açıklayacağız. Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz. Başbakanın ve birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz. Sanıyorum sonunda Filistinlilerin de desteğini alacağız" ifadelerini kullandı.

Filistin tarafının ilk başta anlaşmayı kabul etmeyeceğini ancak zaman içinde bunu kabul edeceklerine inandığını belirten Trump, "Bu aslında onlar için çok iyi bir anlaşma. İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz. Şimdilik onlar olmadan anlaşma da yapmayız. Fakat sorun değil" diye konuştu.

Beyaz Saray, geçen hafta yaptığı duyuruda, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve Orta Doğu planının bu görüşmeler sırasında açıklanacağını bildirmişti.