Trump İsrail Büyükelçisini seçti, Filistinliler öfkeli

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin yeni İsrail Büyükelçisi olarak avukat David Friedman'ı seçti. Friedman, "İsrail'in ebedi başkenti Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde çalışmayı dört gözle beklediğini" söyleyerek Filistinlileri kızdırdı.

Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada, 'Friedman'ın İsrail'le güçlü ilişkilerinin diplomatik görevininin temelini oluşturacağı' vurgulandı.

57 yaşındaki Friedman, Trump'a seçim kampanyası sırasında ABD-İsrail ilişkileri konusunda danışmanlık yapmıştı.

Kudüs'ün statüsü, İsrail ve Filistinliler arasındaki en tartışmalı konulardan biri.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü işgal etmişti ve Kudüs'ün tamamını ülkenin bölünmez başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün gelecekte kuracakları devletin başkenti olmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor ve ülkedeki ABD Büyükelçiliği de Tel Aviv'de bulunuyor.

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında 'ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma' vaadinde bulunmuştu.

Washington'daki İsrail yanlısı liberal lobi grubu J Street, Friedman'ın ABD Büyükelçisi olmasına şiddetle karşı çıktı

Gruptan yapılan açıklamada, "Yahudi yerleşimleri hareketinin önde gelen Amerikan dostlarından biri olan, hiçbir diplomatik ve siyasi yeterliliği bulunmayan ve iki devletli çözüme destek veren liberal Yahudileri 'Kapolardan daha kötüler' diye tanımlayan biri olarak Friedman, ABD'yi İsrail'de kimin temsil edeceğini değerlendiren senatörlerin tercihi olmamalı" denildi.

Kapolar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Kamplarında SS'lerin görevlendirdikleri Yahudi muhafızlardı. Bazıları, Kapoların diğer mahkûmlara yapılan acımasız muameleye suç ortağı olduğunu düşünüyor.

Demokrat Başkan Barack Obama'yla ilişkileri gergin olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi aday Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini memnuniyetle karşılamıştı.