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Dünya

"Trump ismini bir havaalanına vermeyi düşünüyor"

Görevi bırakmasına bir aydan kısa süre kalan ABD Başkanı'nın ekibine adını bir havaalanına vermeyi sorduğu belirtildi

27 Aralık 2020 15:26

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibine, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devrettikten sonra adının bir havaalanına verilmesi fikrini sunduğu belirtildi.

Daily Best gazetesinin iki kaynaktan aktardığı habere göre, Donald Trump görevi bıraktıktan sonra adının bir havaalanına verilmesini istiyor. Donald Trump'ın aynı fikri 2018 yılında da sunduğu, şimdi görevi bırakmasına bir aydan kısa süre sonra danışmanlarına yeniden yönelttiği belirtildi. 

Trump'ın ekibine, ismini bir havaalanına vermek için "hangi kağıt işlerinin tamamlanması gerektiğini" sorduğu iddia edildi. 

Cumhuriyetçi Parti'nin Florida ekibinden Christian Ziegler, Palm Beach Uluslararası Havaalanı'nın adının Trump Uluslararası Havaalanı olarak değiştirilebileceği önerisinde bulundu. Ziegler aynı zamanda Trump'ın Mar-a-Lago'daki tesislerine bir "başkanlık kütüphanesi" kurabileceğini söyledi. 

 

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