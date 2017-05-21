Trump İslam ülkeleri liderleriyle buluştu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Donald Trump Bahreyn, Katar, Mısır, Kuveyt gibi İslam ülkeleri liderleriyle bir araya geldi.

Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile fotoğraf çekimi sırasında bir açıklama yapan Trump bu ülkeyle ilişkilerin kendi görev dönemi sırasında daha iyi hale geleceğini söyledi. Trump "Ülkelerimizin birbiriyle harika bir ilişkisi var, biraz gerginlik olmuştu ama bu yönetimle bir gerginlik olmayacak” diye konuştu. Bahreyn Kralı da iki ülke arasındaki ilişkinin "karşılıklı anlayış ve stratejiye dayanan oldukça iyi bir temele” sahip olduğunu söyledi.

Bahreyn 2002 yılında Washington tarafından "NATO üyesi olmayan başlıca müttefik” (major non-NATO ally) ilan edilmişti. ABD Donanması'nın 5.Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonlarda yer alıyor. Geçmişte Beyaz Saray dahil olmak üzere Batılı hükümetler Bahreyn'i Şii muhaliflere yönelik uygulamaları nedeniyle eleştirmişti.

Katar Emiri ile de bir araya gelen Trump emirle "bir dizi güzel askeri teçhizat” satışını görüşeceğini söyledi. Trump "hiç kimse bunları ABD gibi yapamaz” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Riyad'a geldiği ilk gün de twitter hesabı üzerinden burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Trump: Mısır'a gideceğim

Trump Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile de görüştü. "Çok çok önemli” bir görüşme yaptıklarını söyleyen Trump "Mısır'a gideceğim. Bunu kesinlikle çok yakında listeye alacağız” dedi. El Sisi de Trump'ı "imkânsızı yapabilecek eşsiz bir kişilik” olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde 50 Müslüman ve Arap ülke liderine hitaben bir konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın yapacağı konuşmanın taslağı basın mensupları tarafından elde edildi. Taslağa göre Trump konuşmasında "terörle mücadelenin farklı inançlar, mezhepler ya da medeniyetler arasında bir mücadele olmadığının, iyiyle kötü arasında bir mücadele olduğunun” altını çizecek. Trump ayrıca "terörizmin ancak birlik içinde olunduğu takdirde alt edilebileceğini” vurgulayacak ve Arap ülkeleri liderlerinden "yükü paylaşmalarını” isteyecek.

Donald Trump Mart 2016'da CNN'e verdiği demeçte "Sanıyorum ki İslam bizden nefret ediyor. Orada muazzam bir nefret var. Bunun kökenine inmeliyiz” demişti.

Trump gün içinde ayrıca Suudi Kralı Salman ile birlikte Küresel Aşırılık Yanlısı İdeolojilerle Mücadele Merkezi'ni açacak. Cumartesi günü Trump'a Abdülaziz El Suud Nişanı verilmiş, ABD ile Suudi Arabistan arasında yaklaşık 110 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat anlaşması imzalanmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/DPA/Reuters/EC/MK