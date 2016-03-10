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Dünya

Trump: İslam bizden nefret ediyor, bu insanları ülkeye almamalıyız

Trump, "Müslümanlar ABD'ye alınmasın" çağrısını yeniledi

10 Mart 2016 20:49

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Müslüman karşıtı sözleriyle sık sık gündeme gelen başkan aday adayı Donald Trump, “İslam bizden nefret ediyor” dedi ve "Müslümanları ABD'ye alınmaması" çağrısını yineledi.

Al Jazeera’nın haberine göre, Trump, CNN kanalında Anderson Cooper'ın sunduğu programa katılarak başkanlık yarışına dair konuştu. “İslam Batı'ya savaş mı açtı?” sorusuna cevap veren Trump, “Bu cevabı senin tahmin edebilmen gerekir” ifadesini kullandı.

Trump, “İslam bizden nefret ediyor. Müslümanlar konusunda tetikte durmalıyız ve çok dikkatli olmalıyız. ABD’den nefret eden insanları bu ülkeye alamayız” şeklinde konuştu.

"Teröre karşı savaşın" Müslümanlara karşı değil “aşırıcılara” karşı olduğunu belirten Trump, “Fakat tanımı yapmak ve ayrıştırmak çok zor. Çünkü kimin kim olduğunu bilemiyorsun” açıklamasında bulundu.

Trump, geçen yıl aralık ayında da yaptığı bir açıklamada ABD yönetimine, Müslümanların tamamının ülkeye girişini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Trump, başkanlık yarışında devam eden ön seçimlerde kazanmaya devam ediyor. Milyarder iş adamı, son olarak Mississippi ve Michigan'daki ön seçimlerde rakiplerine üstünlük sağladı ve kazandığı eyalet sayısını 13'e çıkardı. 

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