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Dünya

Trump: IŞİD'in kurucusu Obama, ortağı da Clinton!

Trump'ın ABD Başkanı’ndan ‘Barack Hüseyin Obama’ diye söz etmesi de dikkat çekti

11 Ağustos 2016 15:21

ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, "Biliyorsunuz, IŞİD birçok açıdan Obama’yı onurlandırıyor. IŞİD’in kurucusu o. IŞİD’i o kurdu. Ve yalancı Hillary Clinton’ın da kurucu ortağı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Seçim kampanyasının Florida ayağında destekçilerine seslenen Trump, Obama yönetimin ilk dışişleri bakanı ve seçim yarışında rakibi olan Clinton’ı da işin içine katarak şöyle dedi: “Biliyorsunuz, IŞİD birçok açıdan Obama’yı onurlandırıyor. IŞİD’in kurucusu o. IŞİD’i o kurdu. Ve yalancı Hillary Clinton’ın da kurucu ortağı olduğunu söyleyebilirim” dedi.

'Hüseyin Obama' vurgusu

İslam karşıtlığıyla tepki toplayan Trump’ın, konuşmasının devamında ABD Başkanı’ndan göbek adını da kullanarak ‘Barack Hüseyin Obama’ diye söz etmesi de dikkat çekti. Trump Obama’nın, Orlando’da eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla da ilişkisi olduğunu ima etmişti.

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