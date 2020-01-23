Trump, İran'ın ABD üslerini vurması sonucu beyin sarsıntısı geçiren askerler hakkında konuştu: Başları ağrıyormuş

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak Irak'taki ABD üslerini vurduğunda beyin sarsıntısı geçiren 11 askerin durumunun ciddi olmadığını ve "başlarının ağrıdığını" söyledi.

Dün yapılan açıklamada ABD Merkezi Komutası (CENTCOM), Ocak 8'de yapılan saldırıda 11 askerin beyin sarsıntısı geçirdiğini haftalar sonra duyurduktan sonra dün de bu askerlerin Irak'tan çıkarıldığını açıkladı.

Dün Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Trump Irak'tan çıkarılan askerler hakkında, "Başlarının ağrıdığını ve birkaç şey daha duydum ama çok ciddi bir durumları olmadığını söyleyebilirim" dedi. Trump aynı konuşma içerisinde bir gazetecinin kendisine "Travmatik beyin sakatlığının ciddi olduğunu düşünüyor musunuz? diye sorması üzerine "Bunu Savunma Bakanlığı'na sormalısınız" dedi.

Trump askerlerin beyin sarsıntısı geçirmesinden kendisinin de geç haberi olduğunu ifade etti.