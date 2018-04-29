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BBC Türkçe

Trump, İran ile nükleer anlaşmayı uzatmaya karar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmayı son bir kez daha uzatmaya karar verdi. Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre eğer 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmayı son bir kez daha uzatmaya karar verdi.

Trump'ın imzalayacağı feragat ile İran'a uygulanan yaptırımların 120 gün daha ertelenmesi söz konusu olacak.

Trump yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre eğer 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

2015 yılında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşma ile İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025 yılına kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Ancak Beyaz Saray bu sürenin sonsuza dek gitmesini istiyor.

Trump uzun zamandır eleştirdiği anlaşmadan çekilebileceğini aktarmıştı.

İran eğer ABD anlaşmadan çekilirse bundan ötürü yas tutmayacaklarını açıklamıştı.

İran çok uzun zamandır nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü söylüyor.

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