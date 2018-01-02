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Dünya

Trump: İran halkı nihayet vahşi İran rejimine karşı harekete geçti!

"ABD sizi izliyor!"

02 Ocak 2018 19:12

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi. Ülke rejimini hedef alan Trump, "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti!" dedi.

Trump, "Başkan Obama'nın aptalca verdiği tüm paranın tamamı terörizme ve onların cebine gitti. Halkın yiyecek çok az şeyi var, enflasyon yüksek ve insan hakları yok. ABD sizi izliyor!" diye mesaj yazdı.

Dün yaptığı açıklamada da İran'ın, selefi Barack Obama yönetimiyle imzaladığı korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız olduğunu savunan Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." ifadelerini kullanmıştı. 

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