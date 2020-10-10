Trump internet üzerinden yapılmasını kabul etmemişti; ABD'de başkan adayları arasında yapılacak ikinci canlı yayın tartışması resmen iptal edildi

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ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkan adayları canlı yayın tartışması, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın komitenin tartışmanın internet üzerinden yapılması kararını kabul etmemesinin ardından resmen iptal edildi.

Normal şartlarda 'kasaba meclisi' formatında yapılacak canlı yayın tartışması için Demokrat aday Joe Biden ve Trump, Miami'de bir araya gelecekti. Formata göre adaylar halktan gelen soruları yanıtlayacaktı. Geçen hafta Trump'ın yeni tip Koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tartışmanın aynı formatla internet üzerinden yapılmasına karar verildi.

Trump, internet üzerinden yapılacak bir tartışmanın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Trump'ın kampanyası 15 Ekim tartışmasının yüz yüze yapılmaması için hiç bir gerekçe olmadığını savundu.

Biden'ın kampanya sözcüsü, "Başkan Trump'ın seçmenin soru sorabildiği tek tartışmadan korkup kaçması utan verici, ancak şaşırtıcı değil" diye konuştu.

Tartışmaları organize eden komiteden yapılan açıklamada, "15 Ekim'de bir canlı yayın tartışması yapılamayacağı açıkça görülüyor. Başkanlık Tartışmaları Komitesi artık dikkatini 22 Ekim'deki son tartışmanın hazırlıklarına verecek" dedi.

İki taraf da 22 Ekim'de yapılacak canlı yayın tartışmasına katılmayı kabul etti. Tartışmadan önce Koronavirüs testleri yapılacak ve sosyal mesafe protokollerine uyulacak.