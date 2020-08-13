Trump, "İnsanların 10-15 defa sifonu çekmek zorunda kaldığını" söylemişti, Washington su koruma yasalarında değişime gitme kararı aldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın saçını yıkamakta zorlandığını söylemesinden aylar sonra Washington duşta suyun daha tazyikli atmasını sağlayacak adımlar atmaya başladı.

Trump yönetiminin sunduğu kural değişiklikleri tuvaletlerde bulunan tüm araçlardaki suyun tazyiğinin arttırılmasını öngörüyor.

Reuters'ın aktardığına göre Enerji Departmanı, Trump'ın şikâyetleri üzerine harekete geçti. Trump, geçen Aralık ayında Beyaz Saray'da yapılan bir organizasyonda suyun yeterince hızlı olmadığından şikayet ederek, ''Siz daha uzun süre mi duş alıyorsunuz? Sizi bilmem ama benim saçımın muhteşem olması gerekiyor'' demişti.

Trump, aynı ay içinde çevre düzenlemecilerinin su kullanımını azaltmaya yönelik uygulamaları değiştirmek üzere musluk ve tuvaletleri incelediğini ifade etti.

ABD lideri Beyaz Saray'da küçük işletme sahipleriyle düzenlediği bir toplantıda da ''insanların sifonu 10-15 defa çekmesi gerektiğini söyledi.

Tüketici hakları grupları bu uygulamaların su kullanımını azaltarak insanların daha az para harcamasını sağladığını savunuyor.