Trump, İngiltere ziyaretinde Londra'dan uzak tutulacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta yapacağı ilk İngiltere ziyaretinde 'öfkeli' protestocularla köşe kapmaca oynanacak. 50 binden fazla İngiliz’in Londra’da Trump’ın "ırkçı, cinsiyetçi ve mülteci karşıtı" politikalarını protesto etmesi beklenirken, ABD Başkanı’nın ziyaret sırasında Londra’dan ‘uzak tutulacağı’ açıklandı.

Duvar'ın haberine göre, Trump’ın İngiltere’ye önümüzdeki perşembe günü, Brüksel’deki NATO zirvesinden sonra varması planlanıyor. Hazırlanan ziyaret planı ise Trump’ın Londra’da pek vakit geçirmeyecek olmasıyla dikkat çekti.

Açıklamaya göre Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Londra dışındaki malikanesinde biraraya gelecek, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Windsor Şatosu’nda buluşacak ve İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in yine kent dışında bulunan evinde de iş dünyası ile bir akşam yemeğine katılacak.

Kitlesel gösteriler düzenlenecek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu planın Trump’ı protestoculardan kaçırmak gibi bir amacı olmadığını savunsa da, İngiliz basını hükümetin ABD Başkanı’na protestoculara karşı kalkan olduğu yorumunu yaptı. Zira bu sırada Londra’da kitlesel gösteriler düzenlenecek.

Trump’ın Londra belediye başkanı Sadık Han’la sosyal medya üzerinden girdiği polemiğe de kızgın olan eylemciler, parlamento binasının üzerinde Trump’la dalga geçen dev bir balon uçuracak.

Trump’ın, 5 milyon sterline mal olacak güvenlik önlemlerinin gölgesinde geçecek ziyaretin İskoçya ayağında ise golf oynayarak vakit geçireceği sanılıyor. Bu durumun da İngiliz vergi mükelleflerinin tepkisini çekmesi bekleniyor.

Trump’ın Brüksel’deki NATO zirvesinde müttefiklerin daha fazla maddi katkıda bulunması gerektiği görüşü ve ticaret savaşları yüzünden gerilime yol açması bekleniyor. Ardından gideceği İngiltere’de ise Brexit sonrasında yürürlüğe girecek ikili bir ticaret anlaşmasını müzakere etmek istediği biliniyor.