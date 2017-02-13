Trump İngiltere ziyaretinde Londra yerine Birmingham'a mı gidecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki aylarda resmi ziyaret için İngiltere'de Londra yerine Birmingham'a gideceği iddia edildi.

İngiliz Parlamentosu Başkanı John Bercow, Donald Trump'ı kast ederek “O gelir ve Parlamento’da konuşmak isterse, ben orada olmam” demişti.

Ziyaretin Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi sonrasına erteleneceği de öne sürülen iddialar arasında.

İddiaya göre; Birmingham’da kapalı bir salonda kendisi için toplanan bir kalabalığa hitap etmesi planlanan Trump'ı 28 solcu grup Trump karşıtı protestolara hazırlanıyor. Gruplar adına konuşan Lindsey German, “Bu defa ondan çok daha fazla insan toplanacak; nereye giderse gitsin orada yapacağız protestomuzu; bu ülkede onun buraya gelmesini istemeyen milyonlar var” demişti.