Trump: İngiltere Başbakanı May'i eleştirmedim, Sun gazetesi mülakatım 'Yalan haber' olmuş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere gezisinin ikinci gününde Başbakan Theresa May ile ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İngiliz Sun gazetesine verdiği mülakatta kendisine atfen yayımlanan bazı sözler için "yalan haber" dedi ve May'in Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) stratejisini eleştirmediğini söyledi.

Oysa Trump mülakatta stratejiyi ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı eleştiriyor, geçen hafta istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin müstakbel lideri olabileceğini söylüyordu.

Başbakan May için çok güzel şeyler de söylediğini ama bunların yayımlanmadığını kaydeden Trump, May'den özür dilemek istediğini ama onun "Boşver basın işte" dediğini belirtti. Trump, mülakatların kayıt alınarak yapılmasının birçok sorunu çözebileceğini de kaydetti.

May: Kapsamlı serbest ticaret anlaşmasında hemfikiriz

Theresa May, ortak basın toplantısında özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ABD ile çok kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmak için çalışma konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Donald Trump ise AB'den çıkış sonrasında karşılıklı ticareti geliştirme niyetinden ötürü Başbakan May'e teşekkür etti.

Trump, Brexit sürecine ilişkin olarak "Ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama ne yaparsanız yapın benim kabulümdür. Bu sizin kararınız" dedi.

Trump ne demişti?

Donald Trump, İngiltere'nin bulvar gazetelerinden Sun'a verdiği röportajda İngiltere'nin Brexit için hazırladığı yol haritasının ABD ile İngiltere arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının sonunu getirebileceğini söylemiş ve bunun ABD'nin İngiltere ile değil AB ile muhatap olacağı anlamına geldiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump röportajda, İngiltere hükümetinin Brexit sonrası için öngördüğü planın "insanların oy verdiğinden çok daha farklı" olduğunu da söylüyordu.

Trump, Brexit yol haritası hakkındaki görüşlerini Başbakan May ile daha önce paylaştığını belirterek, "Ona bunun nasıl yapılması gerektiğini söyledim. Karar onun. Başka bir yoldan gitmek istedi. Beni dinlemedi" demişti.