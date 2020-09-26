Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayının "sosyal muhafazakar" Amy Coney Barrett olması bekleniyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yüksek Mahkeme'de Ruth Bader Ginsburg'ün ölümüyle boşalan koltuğa Amy Coney Barrett'i aday göstermesi bekleniyor.

Barrett'in "sosyal mufazakarlar" tarafından çok sevildiği belirtiliyor. Ginsburg'ün ölümünde önce Yüksek Mahkeme'de 5 muhafazakar, 4 liberal eğilimli yargıç bulunuyordu. Barrett koltuğu kazanırsa birçok konuda söz sahibi olan Yüksek Mahkeme'de dengeler 6'ya üç muhafazakarlar lehine olacak.

Trump'ın Barrett'i aday gösterdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Resmi açıklamadan sonra Senato'da seçimlerden önce Barrett'i Yüksek Mahkeme'ye sokabilmek için büyük bir yarış başlayacak. Demokratlar başkanlık seçimleri sonuçlanana kadar yeni bir yargıç atanmasını önlemek istiyor.

48 yaşındaki Barrett, Cumhuriyetçiler başarılı olursa Trump'ın seçtiği üçüncü Yüksek Mahkeme yargıcı olacak.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçlığının görev süresi bulunmuyor. Mahkemeye atanan yargıçlar görevi ömür boyu sürdürüyor. Yüksek Mahkemenin kamu politikasından eşcinsel haklarına, ABD'de gündemde olan kürtaj hakları tartışmasından silah bulundurma hakkına çok geniş bir yelpazede söz hakkı bulunuyor.

Son yıllarda Yüksek Mahkeme eşcinsellere 50 eyalete evlenme hakkı verdi, Trump'ın bazı Orta Doğu ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını yürürlüğe soktu ve ABD'nin karbon salınımlarını kesme planını ileri bir tarihe erteledi.