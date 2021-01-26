Trump'ın yeni evinin yakınlarında "Tüm zamanların en kötü başkanı" yazılı pankart taşıyan bir uçak uçuruldu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta taşındığı Mar-a-Lago'daki özel tatil köyünün yakınlarında arkasında "Tüm zamanların en kötü başkanı" yazılı bir pankart takılı olan uçak uçuş yaptı.

Trump'ın yeni evinin yakınlarında uçan bir başka uçağın da "Acınası kaybeden Moskova'ya geri dön" yazılı bir pankart taşıdığı görüldü.

Trump, geçen hafta görev süresinin dolmasıyla birlikte Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçmuştu. 45. ABD Başkanı'nın bir süre burada yaşayacağı düşünülüyor.