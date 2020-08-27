Trump'ın uygulamanın ABD ayağının satılması kararının ardından TikTok CEO'su istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ulusal güvenlik tehditi' olduğunu söylediği Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, ByteDance isimli şirkete ait uygulama TikTok'un CEO'SU Mayer, istifa kararını ABD Başkanı Trump'ın uygulamanın ABD ayağının 90 gün içinde ABD'li bir şirkete satılması kararını almasından sonra istifa ettiği belirtildi.

İstifa mektubunda Mayer, şu ifadeleri kullandı: Son haftalarda siyasi ortam ciddi bir şekilde değişti. Şirketteki değişimlerin ne olduğunu, başvurduğum küresel görev için ne anlama geldiğini düşündüm." dedi.

Mayer, Trump'ın kararını "Anladım ki ABD yönetiminin ABD ayağını satma yönündeki baskısı TikTok'u küresel yönetmek anlamında başvurduğum rolü çok değiştirecek" sözleriyle değerlendirdi.

Popüler video uygulaması TikTok'un yalnızca ABD'de 175 milyon defa indirildiği belirtildi. Trump yönetimi TikTok'un ajanlık işlerinde kullanılabilecek bir ulusal güvenlik tehditi olduğunu savunuyor.