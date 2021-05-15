Trump'ın ünlü fotoğrafı, Ulusal Portre Galerisi'ne yerleştirildi

T24 Dış Haberler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın en bilinen fotoğraflarından biri, Ulusal Portre Galerisi'nin 'Başkanlar Duvarı'na yerleştirildi.

The Guardian'ın aktardığına göre küratörler, Trump'ın fotoğrafını geçen sene hayatını kaybeden Kongre üyesi ve sivil haklar hareketi kahramanı John Lewis'in portresiyle karşı karşıya koydu. Lewis, Trump'ın yemin törenini boykot etmişti.

Trump'ın asılan fotoğrafı 2. dönemi için adaylığını açıklamadan bir gün önce, 17 Temmuz 2019'da Time dergisi için Pari Dukovic tarafından çekilmişti. Fotoğrafta Trump'ın kendisiyle özdeşleşen uzun kırmızı kravatıyla Oval Ofis'teki masasında oturduğu görülüyor.

Fotoğrafa eşlik eden açıklamada Trump'ın "popülist damarı kullanarak" seçildiği ve kendisine iki defa azil davası açıldığı belirtiliyor. Açıklamada ayrıca, "Trump yenilgiyi kabul etmedi ve sonuçları kabul etmeyen bir grup destekçisi Joe Biden'ın başkanlığı resmileştirildiği sırada ABD Kapitol Kompleksi'ne saldırdı" ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf, Trump'ın boya portresi hazır olana kadar duvarda kalacak. Müze, Trump'ın ekibinin ressam seçme sürecinde olduğunu belirtti.