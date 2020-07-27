Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Robert O'Brien, aile arasında bir etkinliğe katıldıktan sonra Koronavirüs'e yakalandı. O'Brien'ın kendini evde izole ettiği ve evden çalıştığı belirtildi.

Beyaz Saray konuya ilişkin yapılan açıklamada, O'Brien'ın test sonucunu doğruladı. Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın herhangi bir risk durumunun olmadığı belirtildi.

54 yaşındaki O'Brien, Beyaz Saray'da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 2019'dan beri çalışıyor.

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