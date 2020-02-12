Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan İdlib açıklaması: Müdahale etmeyeceğiz

İdlib'de Türkiye'yle Rusya arasındaki gerilimde "Ankara'nın yanındayız" mesajı veren ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien "İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum" dedi. O'Brien, "Durum kötü ama biz Rusların, İranlıların ya da Esad'ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz" diye konuştu.

İdlib'de Suriye Ordusu ile birlikte Rusya ve İran'ın da Türk askerleri ve Türkiye ile birlikte çalışan unsurlara saldırdığını belirten O'Brien, "Küresel bir polis olarak oraya paraşütle inip saldırıları durdurmamız mı bekleniyor?" yorumuyla son duruma ilişkin yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkinin inişli-çıkışlı olduğunu belirten O'Brien, "Suriye'deki sivil katliamlarının durdurulması gerektiğini yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz, fakat İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum" ifadesini kullandı.

O'Brien şu değerlendirmeyi yaptı:

"İdlib'deki durum çok kötü. Esad çok kötü bir aktör. İranlılar da çok kötü bir aktör. Ruslar ve Türklerin adımları oradaki duruma yardımcı olmuyor. Fakat biz Rusların, İranlıların ya da Esad'ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz. Oradaki kötü durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok."