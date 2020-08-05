Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Libya'da kazanan taraf yok

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Libya'da süren gerilimle ilgili olarak liderlerle görüşmeler yapıldığını belirtti. Yaptığı yazılı açıklamada O'Brien, "Libya'da kazanan taraf yok" dedi.

O'Brien tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Libya'da artan çatışmadan derin endişe duyduğu ve taraflar tarafından paralı asker ve özel ordu sağlanmasına, yabancı güçlerin müdahale çabalarına karşı çıktığını belirtti.

Bölgedeki yabancı güçlerin Libya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını söyleyen O'Brien, "Libya'da kazanan taraf yok" ifadelerini kullandı.