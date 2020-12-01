Trump'ın tartışmalı pandemi danışmanı Dr. Atlas, istifa etti

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Donald Trump'ın Covid-19 özel danışmanı Dr. Scott Atlas, Beyaz Saray'da geçirdiği 4 tartışmalı ayın ardından istifa etti.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News, Atlas'ın Trump'a kararını bir mektupla bildirdiğini aktardı. Atlas, kısa süre içinde istifasını Twitter'dan duyurdu.

Nöroradyolojist olan Atlas, bulaşıcı hastalıklar ve epidemiyoloji konusunda hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen Trump'a pandemi döneminde danışmanlık yapması için atanmıştı.

Atlas, görev süresi boyunca Dr. Anthony Fauci ve Dr. Deborah Birx ile önlemlerin daha sıkılaştırılması konusunda sık sık karşı karşıya geldi. Trump'ın danışmanı daha sıkı önlemlere karşı çıktı.

Danışman aynı zamanda maske kullanımı ve "evde kalma" uyarıları gibi dünyanın birçok yerinde kullanılan uygulamalara kaşı söylemlerde bulundu. Atlas, Michigan halkına, Vali Gretchen Whitmer'ın aldığı önlemlere karşı "ayaklanmalarını" söylemişti.