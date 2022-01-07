Trump'ın sosyal medya aplikasyonu 21 Şubat'ta yayınlanacak

T24 Dış Haberler

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun (TMTG) geliştirdiği sosyal medya aplikasyonunun 21 Şubat'ta, yani Başkanlar Günü'nde yayımlanacağı belirtildi.

TMTG'nin Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği 'Truth Social'ın ilham aldığı sosyal medya platformuyla benzer özellikleri olacağı belirtildi. Twitter, geçen sene 6 Ocak Kongre saldırısından sonra Trump'ın hesabını süresiz olarak kapatmıştı.

The Guardian'ın Apple App Store'un yayınlanacak aplikasyonlar listesinden aktardığına göre Truth Social, 21 Şubat'tan itibaren indirilebilecek.

TMTG'nin aynı zamanda içinde podcast, eğlence ve haber programları olan bir paralı servis de sunmayı planladığı belirtildi.