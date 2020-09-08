Trump'ın soru sorarken maskesini çıkarmasını istediği muhabir talebi reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı sırasında kendisine soru soran Reuters muhabiri Jeff Mason'dan maskesini çıkarmasını istedi. Mason, Trump'ın talebini reddetti.

CNN'in aktardığı habere göre, Trump, basın toplantısında soru soran Reuters muhabiri Mason'a "Maskeni çıkarman gerekiyor, lütfen" dedi. Trump daha sonra kendisiyle muhabirler arasındaki mesafeyi göstererek "Ne kadar uzaktasın?" dedi.

Mason, Trump'a maskenin etkisini azaltmak için daha yüksek sesli konuşacağını söyledi ancak Trump sesi duymayacağını söyleyerek "Maskeyi çıkarırsan çok daha kolay olacak" dedi. Mason sesini daha yükselterek maskeyi çıkarmadı.

Trump, basın toplantısında daha sonra maskesini çıkararak soru soran muhabiri "çok daha iyi duyduğunu" vurguladı.