Trump'ın Senato'daki azil duruşmalarına 8 Şubat'ta başlanacak

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ABD'de azil süreci kapsamında eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki duruşmaları 8 Şubat'ta başlayacak. Trump'a 6 Ocak'ta destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre Binası baskınını teşvik etme suçlaması yöneltiliyor.

Senato'nun yeni Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, tarihi Cumhuriyetçilerle anlaştıktan sonra duyurdu.

Planlanan süreç kapsamında Temsilciler Meclisi pazartesi akşam saatlerinde suçlamaları Senato'ya aktaracak. Salı günü süreçle ilgili işlemlere başlanacak. Böylece Trump'ın yasal ekibinin davaya hazırlanması için süre tanınmış olacak.

Schumer ile Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın ilerleyen günlerde bir araya gelerek detaylar üzerine konuşacağı belirtildi.

"Senato Trump'ın azil edilmesiyle ilgili duruşmalar gerçekleştirecek" diyen Schumer, "Adil bir süreç olacak. Ama kesinlikle duruşmalar yapılacak" diye konuştu.

Aralarında McConnell da bulunan bir grup Cumhuriyetçi Kongre basıkınıyla ilgili olarak Trump'ı eleştirse de oylarının ne yönde olacağı bilinmiyor. Demokratların, Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa ulaşması beklenmiyor.

Cumhuriyetçiler, Georgia'da yapılan seçimlerin kazananlarının bu hafta göreve başlamasıyla Senato'da da azınlık partisi konumuna gerilemişti. Senato'da 50 Cumhuriyetçi-50 Demokrat senatör bulunurken, eşitliği Başkan Yardımcısı Kamala Harris bozuyor.