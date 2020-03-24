Trump'ın seçimi: İnsan hayatı mı, güçlü bir ekonomi mi?

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının giderek artmasına rağmen 15 günlük "çalışmayı durdurma" süresi dolunca işletme ve kurumların tekrar iş başı yapabileceğininin sinyalini verdi.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Amerika tekrar ve kısa süre içinde iş başı yapacak" dedi ve ekledi; "Bunun, etkileri uzun süre sürecek bir ekonomik probleme dönüşmesine izin vermeyeceğiz".

Trump, Koronavirüs vakalarındaki artışı yavaşlatmak için günlük hayata 15 günlük sınırlandırmalar getirdi. Ancak bu sırada ABD ekonomisinde düşüş yaşandı. Reuters'ın aktardığına göre Trump, genel seçimlere kısa süre kala çok sayıda insanın işini kaybetmesinden ve piyasaların sert düşüş yaşamasından endişe duyduğunu danışmanlarına ifade etti.

ABD lideri, enfeksiyon oranının düşük olduğu Nebraska, Idaho ve Iowa gibi eyaletlerde tekrar ekonomik faaliyetlerin başlayabileceğini ifade etti. Trump, "Doktorlara kalsa onlar bütün dünyayı kilit altına almamızı söylerlerdi" dedi.

Trump'ın kıdemli ekonomi danışmanı Larry Kudlow, pazartesi günü konuk olduğu bir programda, "Başkan haklı. Tedavi hastalığın kendisinden beter olmamalı. Bazı zor seçimler yapmak zorunda kalacağız" demişti.

ABD Başkanı da pazar günü geç saatlerde yaptığı bir Twitter paylaşımında, "TEDAVİNİN PROBLEMİN KENDİSİNDEN BETER OLMASINA İZİN VEREMEYİZ. 15 GÜN SONUNDA NE YÖNE GİTMEK İSTEDİĞİMİZ KONUSUNDA BİR KARAR VERECEĞİZ" yazmıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki en etkili isimlerinden Lindsey Graham, ekonomik endişeler sebebiyle sınırlamaların erken kaldırılması seçeceğine mesafeli durdu. Trump'a yakınlığıyla tanınan Graham, "Benim tavsiyem virüsün kontrol altına alınması için doktorların tavsiyelerinin dinlenmesi yönünde. Ekonominin üzerinden biraz yük kaldırabilirsek ne âlâ, ancak benim önceliğim virüsün kontrol altına alınması ve yenilmesi. Ekonomik sonuçlarını da çekmek zorunda kalacağız" dedi.

Reuters'a konuşan bir başka kaynak, Trump'ın geçen hafta yaptığı kapalı bir toplantıda da "Biz güçlüyüz ve krizle mücadele için güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız var" diyerek "çalışmayı durdurma" kararının uzatılmaması konusunu gündeme getirdiğini ifade etti.