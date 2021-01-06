Trump miting yaptı: "Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız"

ABD Başkanı Donald Trump “Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur" mitinginde yaptığı konuşmada, “Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz” diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineledi.

Trump destekçileri ile polis arasında arbede çıktı

Donald Trump’ın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Göstericilerden 6’sının gözaltına alındığı belirtildi.

"Pence doğru olanı yaparsa seçimi kazanırız"

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, “Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız” dedi.

Cumhuriyetçi senatörleri suçladı

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, “Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika'yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz” dedi. (DHA)