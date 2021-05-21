Trump'ın planları vardı; ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Grönland'ı satın almayacağız" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin aksine, Grönland'ı satın almak gibi bir planları olmadığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Arktik sınırındaki ülkeleri dışişleri bakanlarıyla yaptığı dört günlük seyahatin son gününde Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı da ziyaret etti.

Blinken "Grönland'dayım çünkü, ABD ortaklığımıza derin bir değer veriyor ve bunu daha da güçlü hâle getirmeyi amaçlıyor" dedi.

ABD'nin Grönland'ı satın almak gibi bir planı olmadığını vurgulayan Blinken, Donald Trump döneminin aksine ABD'nin bu plandan vazgeçtiğine dair soruya "Size bunu doğrulayabilirim" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2019'da Grönland'ı satın alma planları olduğunu duyurmuştu.