Trump'ın Özel Kalem Müdürü de Koronavirüs'e yakalandı

ABD medyasına göre, kişisel yardımcısı olarak ABD Başkanı Donald Trump’a sürekli eşlik eden Nicholas Luna’nın, Trump'ın Koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alınması sonra yaptırdığı Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Trump’ta Covid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Koronavirüs testi yaptırmıştı.