Trump'ın ön seçimlerdeki rakibi Walsh, kampanyasına son verdiğini duyurdu

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Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'a karşı adaylığını koyan Joe Walsh, ön seçimlerin ilk ayağından sonra yarıştan çekilme kararı aldı.

CNN'e konuşan Walsh, "ABD Başkanlığı adaylığıma son veriyorum" dedi.

Walsh, "Ben adaylığımı açıkladım çünkü bu başkana göreve uygun olmadığını her gün hatırlatacak bir Cumhuriyetçi Partiliye ihtiyaç olduğunu düşündüm" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump, partisine kayıtlı Iowalı seçmenlerin yüzde 97'sinin oyunu alarak delegeleri kolaylıkla kazandı. Görevde olan başkanın partisinde yapılan ön seçimler çoğunlukla 'sembolik' olarak gerçekleştiriliyor. Walsh, Iowa'da oyların yüzde 1.1'ini aldı.

Joe Walsh eski bir Temsilciler Meclisi üyesiydi.