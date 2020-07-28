Trump'ın oğlunun Twitter hesabı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabı yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) ilgili "yanlış yönlendiren ve zararlı olma ihtimali olan bilgi" paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.

Twitter, yanlış yönlendiren paylaşım nedeniyle Donald Trump Jr'ın hesabının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Twitter sözcüsü "Bu Tweet Covid-19 yanlış bilgi politikamızı ihlal ediyor. Hesabın sahibi mesajı kaldırana kadar bu hesap kapatılacak" dedi.

Yanlış olduğu belirtilen tweet'te tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokin'in Covid-19'un tedavisi olduğu belirtiliyordu. Bir videoda doktor olduğunu belirten insanlar "Maskeye ihtiyacınız yok" ifadesini kullanıyordu.

Donald Trump Jr.'ın hesabının Twitter tarafından kapatılmasına neden olan mesaj babası Donald Trump da paylaştı. Paylaşım ABD Başkanı Trump'ın hesabından silindi.