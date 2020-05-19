Trump'ın oğlu Demokratlar'ın Koronavirüs'ten faydalandığını savundu: Seçimlerden sonra virüs sihirli bir şekilde kaybolacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan sosyal mesafe önlemlerinin Demokratlar tarafından seçim öncesi sömürüldüğünü öne sürdü. Trump, 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'ni işaret ederek "3 Kasım'dan sonra da tahmin edin bakalım ne olacak? Koronavirüs sihirli bir şekilde aniden çekip giderek ortadan kaybolacak" dedi.

Eric Trump, Fox News kanalında babasının Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle miting yapamamasının Demokratları sevindirdiğini söyledi. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinden sonra Koronavirüs pandemisinin “sihirli bir şekilde aniden çekip giderek yok olacağını” ve birdenbire herkesin ülkenin açılmasından yana tavır alacağını savundu.

Trump, “Bugünle 3 Kasım arasında geçen her gün virüsü sömürecekler. 3 Kasım'dan sonra da tahmin edin bakalım ne olacak? Koronavirüs sihirli bir şekilde aniden çekip giderek ortadan kaybolacak ve herkes yeniden açılmadan bahsedecek" ifadelerini kullandı.