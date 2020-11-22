Trump'ın Koronavirüs'e yakalanan oğlu Trump Jr, karantinada silahlarını temizleyeceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalanan oğlu Donald Trump Jr., karantinada geçireceği sürede "silahlarını temizleyerek vakit geçireceğini" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump ailesinde Koronavirüs'e yakalanan dördüncü kişi olan Donald Trump Jr., Instagram hesabında paylaştığı bir videoda son durumunu paylaştı. Trump Jr., "Görünen o ki Koronavirüs'e yakalandım" dedi ve semptomları olmadığını söyledi.

Takipçilerinden kitap ve dizi önerisi isteyen Trump Jr., "Birkaç gün tek başına vakit geçirebilirim ve bu sıkıcılaşmadan önce temizlemem gereken çok sayıda silah var" dedi.

Trump Jr, babası gibi Koronavirüs salgınını hafife alan cümleler kurmuştu.