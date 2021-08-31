"Trump'ın Kongre saldırısı gününden telefon kayıtları istenebilir"

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Dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin destekçileri tarafından saldırıya uğradığı 6 Ocak günündeki telefon kayıtlarının Kongre paneli tarafından istenen listeler arasında olabileceği belirtildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı yakından takip eden bir isim CNN'e yaptığı açıklamalarda, telefon şirketlerinden saldırıdan önceki mitingi düzenleyenlerin telefon kayıtlarını korumalarının istendiğini aktardı.

İçinde iki Cumhuriyetçi de bulunan ve baskını soruşturan Temsilciler Meclisi paneli, geçen hafta federal kurumlar ve sosyal medya şirketlerinden Trump destekçilerinin saldırısıyla ilgili ellerindeki tüm kayıtları teslim etmelerini istemişti.

CNN ve Reuters, talep edilen listeler arasında Trump'ın ve bazı aile fertlerinin de kayıtlarının olabileceğini ifade etmişti.