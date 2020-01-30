Trump'ın "güvenli" dediği 'sınır duvarı' rüzgara dayanamadı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince vaat ettiği ve başkanlığı boyunca sıklıkla gündeme getirdiği 'Meksika sınır duvarı"nın bir bölümü rüzgar sebebiyle hasar gördü.

9 metreden daha uzun olan demir panellerin Meksika sınırında bulunan California kasabası Calexico'da sert bir şekide bükülmeye başladı.

The Guardian'ın aktardığına göre duvarın bahsi geçen bölümü hala inşaat altındaydı ve çimento kurumadan esen rüzgar duvarın Meksika tarafına eğilmesine sebep oldu.

LA Times'a konuşan sınır güvenliği memuru Carlos Pitones, "Şanslıyız, Meksikalı yetkiler çabuk tepki verip trafiğin yönünü değiştirdiler" dedi.

Panelin kopan parçalarının Meksika tarafından toplandığı ve çalışmalara tekrar başlandığı belirtildi.