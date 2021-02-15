Trump'ın eski danışmanı Stone'un çevresindeki altı korumanı Kapitol baskınında olduğu ortaya çıktı

Kongre'ye yalan söylemek" ile "adaleti engellemek" gibi suçlardan aldığı hapis cezasına Donald Trump'ın özel affının uygulandığı eski danışman Roger Stone'un altı korumasının 6 Ocak Kapitol baskınına katılanlardan olduğu ortaya çıktı.

The New York Times, yüzlerce fotoğraf ve video inceleyerek aşırı sağcı bir hükümet karşıtı bir örgüt olan Oarth Keepers'la bağlantılı altı kişinin Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'un koruması olduğunu tespit etti.

Stone, 5 Ocak 2020'da Yüksek Mahkeme'de ve daha sonra Beyaz Saray'da görülmüş, bu sırada kendisini koruyan beş kişi olduğu tespit edilmişti. Bir kişinin de aynı gün Stone'un golf aracını kullandığı görülmüştü.

Ertesi gün ABD Kongre binasına yapılan baskında Stone'un yanında bulunan altı kişinin de yer aldığı görüldü.

Stone, Kapitol baskınından sonra yaptığı açıklamada, aşırı sağcı örgüt Oath Keepers'la bağlantılı kimsenin yasa dışı bir hareketini görmediğini iddia etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar Kapitol baskınıyla bağlantılı 200'den fazla kişinin gözaltına alındğını açıkladı.