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Dünya

"Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un kitabına soruşturma açıldı"

15 Eylül 2020 23:30

ABD Adalet Bakanlığı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'la çalışan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bu yıl yayımladığı kitabında 'gizli bilgileri ifşa edip etmediği' konusunda bir soruşturma başlattığı iddia edildi

Bolton'un haziran ayında yayımlanan, Beyaz Saray'daki görevi boyunca yaşadıklarını anlattığı "The Room Where It Happened: A White House Memoir / Olayın Olduğu Oda" adlı kitabına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

New York Times'ın konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabıyla ilgili olarak bir tahkikat jürisi topladı ve kitabın yayınevi Simon & Schuster'dan yetkilileri ifadeye çağırdı.

Haberde, jürinin Bolton'un kitabında yer verdiği bazı bilgilerin "ifşası yasak gizli bilgiler olup olmadığını" soruşturduğu bildirildi.

Bolton'un avukatı Charles Cooper ise yaptığı yazılı açıklamada, tahkikat jürisinin, yayınevini ifadeye çağırdığından haberdar olduklarını belirterek "Bolton, yanlış hiçbir şey yapmamıştır" ifadesini kullandı.

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John Bolton kimdir?

1948 yılında doğan John Bolton, kariyerine bir avukat olarak başladıktan sonra diplomasi sahnesine adım attı. Bolton, Trump’tan önce yine Cumhuriyetçi olan başkanlar Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush yönetimlerinde görev yaptı; Adalet ve Dışişleri bakanlıklarında da güvenlik ve hukuki konularda diplomatlık görevi üstlendi. ‘Şahin’ görüşleriyle tanınan Bolton, ABD’nin Irak’a müdahalesinin en büyük sorumlularından biri olarak görülüyor. 

2005-2007 yılları arasında ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yapan tecrübeli diplomat, BM’yi bu süreçte “etkisiz” olarak nitelendirdi. Resmi görev yürütmediği sıralarda düşünce kuruluşlarında görev yapan Bolton, 9 Nisan 2018’de Trump Beyaz Sarayı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu. 10 Eylül 2019’da Trump’la dış politikada yaşadıkları anlaşmazlıkla nedeniyle Beyaz Saray’daki günleri son buldu.

Bolton görevden kendi isteğiiyle ayrıldığını, Trump ise danışmanını kovduğunu söyledi. Bolton, daha sonra Trump hükûmetinde görev yaparken gördüklerini ve yaşadıklarını “The Room Where It Happened / Olayın Olduğu Oda” isimli bir kitapta anlattı. Trump, “birçok gizli bilgiyi ifşa ettiği” gerekçesiyle kitabın yayımlanmasını engellemek için yargı nezdinde girişimde bulundu, ancak Fedaral Mahkeme itirazı reddetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, kitabın “tek taraflı, manipülatif ve yanıltıcı” olduğunu belirterek Bolton’a tepki gösterdi.

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