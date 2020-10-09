Trump'ın da Koronavirüs'e yakalandığı düşünülen 'süper yayıcı etkinliğe' katılıp ülke çapında kampanya turuna çıktılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayı olarak Amy Coney Barrett'i açıkladığı ve en az 5 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaşan etkinlikten iki Barrett destekçisi, otobüs kiralayarak ülke çapı kampanya düzenlemeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ve eski danışman Kellyanne Conway ile birlikte en az 5 kişinin Koronavirüs'e yakalanmasına neden olan etkinlikte bulunan muhafazakâr grup "Concerned Women for America" (Amerika için endişeli kadınlar) aktivistleri süper yayıcı etkinlikten çıkarak ülke çapında otobüs turuna çıktı.

Maske takılmadığı fotoğraflardan da görülen etkinliğe farklı eyaletlerde ziyaretçiler de katıldı. Georgia'da Cumhuriyetçi Senatörü Kelly Loeffler ekibi ziyaret ederek maskesiz ve sosyal mesafesiz fotoğraf çektirdi. Loeffler, Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının duyurulduğu Gül Bahçesi'ndeki etkinlikle, testi daha sonra pozitif çıkan insanlarla yakın temas halindeydi.

Converned Women for America grubu muhafazakâr Katolik kimliğiyle, kürtaj karşıtlığı ve cinsel ilişkilerin sadece evli ve heteroseksüel çiftler arasında olmasına inanmasıyla biliniyor.