Trump’ın COVID-19’a yakalanması dünya piyasalarını sarstı; dolar ve Yen yükselişte, borsalar ve petrol düşüşte

ABD Başkanı Trump’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurması dünya piyasalarında sarsıntı yarattı.

İçeride dolar, TL karşısında güne yükselişle başladı. Haberin duyulmasının ardından 7.7750’ye kadar yükselen dolar daha sonra çok az gevşeyerek 7.76 sınırında işlem görmeye başladı,.

Dolar, Japon Yen’i hariç tüm paralar karşısında yükseldi. Doların değerini 6 güçlü para birimi karşısında izleyen Dolar Endeksi de yükselerek 93.77’ye çıktı. Euro da dolar karşısında değer kaybederek 1.1722 seviyesine geriledi.

Dolar neden yükseliyor?

Doların yükselişinin sebebi, kriz dönemlerinde yatırımcılar tarafından “güvenli liman” muamelesi görmesi. Mart ayında Koronavirüs pandemisi patladığında da yatırımcılar riskli addedilen hisse senetleri ve gelişmekte olan ülkelere ait varlıklardan çıkarak dolara yatırım yapmıştı. O dönemde bunun etkisiyle Dolar Endeksi uzun bir aradan sonra ilk kez 100 seviyesini geçmişti.

Borsalar da düşüyor

Trump’ın COVID-19 olduğunun duyulması sonrasında en sert hareketler borsalarda yaşandı. Trump’ın yakın danışkanı Hope Hicks’in testinin pozitif çıktığı ve Başkan’ın karantina gireceği haberi ilk anda New York Borsası S&P 500 Endeksi’nde yüzde 2 düşüşe yol açtı. Bu yazı yazıldığı dakikalarda Amerikan borsası vadeli işlemleri, bu akşam da düşüşün süreceğine işaret ediyordu.

Avrupa borsaları da güne ekside başladı. Londra Borsası FTSE 100 Endeksi sabah saatlerinde yüzde 0.7 eksideydi. Borsa İstanbul ise öğle saatlerinde yatay seyrediyordu.

Petrol de düşüşte

Dünya ekonomisindeki canlılığa paralel yükselen, durgunluk dönemlerinde ise düşen petrol de, Trump’ın açıklamasının hemen ardından düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.6 gerileyerek 39.85 dolara indi.

Ekonomi Servisi