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Dünya

"Trump'ın Beyaz Saray tuvaletini dosya kağıtları tıkardı"

11 Şubat 2022 14:42

T24 Dış Haberler

Gazeteci Maggie Haberman, yeni kitabında Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da çalışanların bir tuvaleti sıklıkla tıkanmış halde bulduklarını ve tıkanmaya Trump'ın içine yırtılmış dosya kağıtları atmasının sebep olduğuna inandıklarını yazdı.

"Confidence Man" kitabında Haberman'ın sunduğu detay, Trump'ın devlet dökümanlarını koruması konusunda maruz kaldığı eleştirilerin büyümesine sebep olabilir. 

Haberman'ın aktardığına göre Trump, insanlara Kuzey Kore  lideri Kim Jong Un ile başkanlık görevini tamamladıktan sonra da temas kurmaya devam ettiğini söyledi. 

Kitap, 4 Ekim'de yayımlanacak. Axios, kitabın ilgili kesimlerini bu hafta yayımladı.

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