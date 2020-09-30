Trump'ın başkan olduktan sonra '750 dolar' ödediği ortaya çıkmıştı; Demokrat aday Biden, 2019'da '300 bin dolar' vergi ödedi

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Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, seçim sürecinin ilk canlı yayın tartışmasına saatler kala vergi beyannamelerini yayınlayarak ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskıyı artırdı.

Beyannamelere göre eski başkan yardımcısı Biden, 2019 yılında yaklaşık 300 bin dolar vergi ödedi. Beyannamelerde Biden ile eşi Jill Biden'ın 944 bin 737 dolar gelir elde etti ve bunların yüzde 31.7'sini vergi olarak ödedi.

Biden çiftinin ödedikleri verginin 46 bin 858 dolarının iade edildiği görülüyor.

Beyannamelere göre Joe Biden, Pennsylvania Üniversitesi'nden öğrenim görevlisi olarak 135 bin 166 dolar maaş alırken, Jill Biden da Kuzey Virginia Devlet Üniversitesi'ndeki görevinden 73 bin 286 dolar maaş aldı. Çift, maaş olarak toplamda 517 bin 334 dolar kazanırken, sahipleri oldukları CelticCapri Corp.'tan 112 bin 500 ve Giacoppa Corp.'tan 196 bin 432 dolar kazandığını bildirdi.

New York Times, geçen günlerde Trump'ın vergi beyannamelerine dayandırdığı bir dosya yayımlamaya başlamıştı. Bu belgelere göre milyarder Trump, 2016 ve 2017 yıllarında 750 dolar vergi öderken, som 15 yılın 10'unda hiç vergi ödemedi.