"Trump'ın avukatları seçimde hile iddiasını sürdürürken, ekibi gerçekleri biliyordu"

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçim kampanyasında çalışan ekibin, Trump’ın avukatlarının savunduğu “seçimde hile” iddiasının doğru olmadığını daha önceden tespit ettiği ancak sessiz kaldığı ortaya çıktı.

The New York Times’da yer alan habere göre, Trump kampanyasının ekibi, Domining Voting Systems ve bir yazılım şirketinin seçim sonuçlarını Trump aleyhine değiştirmek için yatırımcı George Soros ve Venezuela için çalıştığına dair iddialarının doğru olmadığını 19 Kasım’da tespit etti. Kampanya ekibi, iddiaların doğru olmadığına dair bir şirket içi mesaj gönderdi.

Öte yandan Trump’ın avukatlarından oluşan bir grup, belgenin paylaşıldığı günden sonra yaptıkları basın açıklamasında, şirketlerin seçim sonuçlarında hile yaptığına ilişkin iddialarını sürdürdü.

Dominion Voting Systems, Trump kampanyasına iftira davası açtı. Şirket, Trump ekibinin söz konusu iddiaların doğru olmadığını bildikleri hâlde açıklamaları sürdürdüğünü belirtti.

Seçimlerde hile olduğuna dair iddiaların çürümesine rağmen Trump kampanyasının bu doğrulama yapmadığı, Trump’ın avukatlarının medyada şirketleri suçlamaya ve dava açmaya devam ettiği belirtildi.

Seçimde hile iddiasını sıkça dile getiren eski ABD Başkanı Trump’ın gönderilen şirket içi belgeden haberdar olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Trump kampanyasının iletişim ekibinin gerçekler konusunda sessiz kaldığı belirtiliyor.