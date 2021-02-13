Trump'ın avukatları kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 3'ünü kullandı, azil sürecinde son düzlüğe girildi

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ABD'de süren azil süreci duruşmalarında Donald Trump'ın avukatları savunma argümanlarını sunarken saldırgan bir dil kullandı.

Avukatlar, "halkı isyana teşvikle" suçlanan Trump'ı hamlelerini gerekçelendirmek yerine sıklıkla Demokratları hedef aldı ve onları "iki yüzlülükle" suçladı.

Trump'ın savunma ekibi kendilerine ayrılan sürenin bir bölümünde Senato'ya Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve birçok Demokrat senatörün konuşmalarından alınmış kesitlerden oluşan bir video gösterdi. Videoda 6 Ocak Kongre binası baskınından önce bu isimlerin de konuşmalarında Trump gibi, "mücadele" ve "sonuna kadar savaşmak" ifadelerini kullandığına dikkat çekilmeye çalışıldı. Bu klip, yaklaşık 3 saat süren savunma boyunca en az 4 defa gösterildi.

Avukatlardan Michael T. van der Veen, "Bir anda 'mücadele' kelimesi kullanılamaz mı oldu? Lütfen iki yüzlülüğü ve boş suçlamaları bırakın. Bu iki taraftaki politikacıların da defalarca kullandığı bir ifade. Tabii ki Demokrat azil süreci yöneticileri 'mücadele' kelimesinin ezelden beri siyasette sembolik olarak kullanıldığını biliyor" dedi.

Avukatlar aynı zamanda Trump'a yönelik davanın "utanç verici" ve "Demokrat Parti tarafından gerçekleştirilen bir çamur atma ve sansür girişimi" olduğunu iddia etti.

Trump'ın savunma ekibi, kendilerine tanınan 16 saatin dörtte birini bile kullanmadan savunmalarını bitirdiğini ifade etti.

Senatörler daha sonra taraflara kendi sorularını yöneltti.

Senato bugün TSİ 18.00'da tekrar toplancak ve taraflar son argümanlarını sunacak. Daha sonra azil süreci ile ilgili kritik oylama yapılacak. Bu oylamada Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla oy kullanması gerekiyor. Senato'da gereken üçte ikilik çoğunluğun sağlanamayacağı ve Trump'ın aklanacağı düşünülüyor.