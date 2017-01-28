Trump imza attı, iki Iraklı gözaltına alındı

New York Times gazetesinin haberine göre John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan iki Irak vatandaşı, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Avukatları mahkemeye başvurarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi.

Gazeteye konuşan avukat, gözaltına alınanlardan Hamid Halid Derviş’in geçmişte 10 yıl süreyle ABD hükümeti için Irak'ta görev yaptığını söyledi. Avukat, müvekkilinin bu yüzden iki kez saldırıya uğradığını ve bu yüzden 20 Ocak tarihinde, Trump göreve başlamadan önce kendisine vize verildiğini belirtti.

Haydar Samir Abdülhalik Elşevi adlı diğer Iraklının Houston'da yaşayan eşi ve oğlunu görmek için ABD'ye seyahat ettiği belirtiliyor. Elşevi’nin eşinin de daha önce Irak'ta Amerikan hükümeti için görev yaptığı ve şu anda bir Amerikan müteahhitlik firmasında çalıştığı kaydediliyor.

Müvekkilleriyle görüşmelerine izin verildiğini söyleyen avukat, havalimanındaki gümrük memurlarının kendilerine "Bay Trump'ı arayın" dediğini aktardı.

7 kişi Mısır'da durduruldu

Öte yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de de ABD’ye gitmek isteyen 6 Irak ve bir Yemen vatandaşının uçağa binmesine izin verilmedi. Yolcuların Mısır Havayolları Egyptair ile Kahire'den New York'a uçmak istediği belirtiliyor.

Geçmişte Los Angeles Times için çalışmış gazeteci Muhammed El Ravi de Facebook üzerinden bir paylaşımda bulundu. El Ravi ziyaret için yola çıkan 71 yaşındaki babasının Katar'da durdurulduğunu ve Irak'a geri gönderildiğini yazdı. Muhammed El Ravi ABD'li yetkililerin babasına Trump'ın tüm vizeleri iptal ettiğini söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Savunma Bakanlığı Pentagon'u ziyareti sırasında imzaladığı kararname ile ülkeye mültecilerin kabul edilmesini dört ay için askıya aldı.

"Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlığını taşıyan kararname, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor. Buna göre, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının önümüzdeki üç ay boyunca ABD'ye girişine izin verilmeyecek. Diplomatlar ve uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

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DPA / EC, MK