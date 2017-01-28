Trump, ilk kez Putin ile görüştü

Donald Trump, ABD Başkanı olmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kez telefonda görüştü.

45 dakika süren telefon görüşmesi hakkında Kremlin Sarayı şu açıklamayı yaptı:

“Telefon görüşmesinde iki lider de istikrarlı ve gelişen ikili ilişkiler görmek istediklerini söyledi. İki lider, ilişkileri ‘eşit seviyede’ geliştirmek kararını aldı.

Görüşmede özellikle Ortadoğu bölgesinde yaşanan olaylara geniş yer ayrıldı. Büyük tehdit haline gelen uluslararası terörizm ile mücadele üzerinde duruldu.

Rusya ile ABD’nin, aralarında gerçekçi bir işbirliği başlatarak IŞİD ve diğer terör örgütlerinin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiği tespitinde bulunuldu.

Telefon görüşmesi sırasında ayrıca İran, Kuzey Kore, Ukrayna krizi ve nükleer silahlar konularına da değinildi. ”